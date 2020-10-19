海巡署北部分署第一岸巡隊粉鳥林安檢所值班人員，今天（19日）下午2時許接獲漁民通報，指一艘兼營娛樂漁業漁船有釣客遭臭肚魚刺傷，身體不適請求協助通報送醫。

粉鳥林安檢所人員立即通報宜蘭縣政府消防局第二大隊蘇澳分隊，並於漁船進港時，派遣安檢所其餘同仁前往現場將癱軟無力的釣客攙扶至岸上，隨後蘇澳分隊救護車抵達現場，由海巡人員共同將傷者抬上車，送往蘇澳榮民醫院治療。

(中時 )