釣客遭毒魚刺傷 海巡助就醫 19:202020/10/19 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一名釣客今被毒魚刺傷，海巡署北部分署第一岸巡隊粉鳥林安檢所協助釣客就醫。（第一岸巡隊提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海巡署北部分署第一岸巡隊粉鳥林安檢所值班人員，今天（19日）下午2時許接獲漁民通報，指一艘兼營娛樂漁業漁船有釣客遭臭肚魚刺傷，身體不適請求協助通報送醫。 粉鳥林安檢所人員立即通報宜蘭縣政府消防局第二大隊蘇澳分隊，並於漁船進港時，派遣安檢所其餘同仁前往現場將癱軟無力的釣客攙扶至岸上，隨後蘇澳分隊救護車抵達現場，由海巡人員共同將傷者抬上車，送往蘇澳榮民醫院治療。 (中時 ) #安檢所 #蘇澳 #人員 #釣客 #粉鳥林 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 摸海龜不夠 小琉球1男1女餵海龜被法辦 16:592020/10/18 社會 搭公車遇嫩妹坐旁邊 老伯「硬了」脫褲露鳥全遭錄 23:512020/10/15 社會 虎頭山浪浪「Lucky」疑遭登山杖刺傷 引民眾痛罵 11:502020/10/14 社會 餵小琉球海龜 2潛水客送辦 04:102020/10/19 地方新聞 雨彈不斷 新寮瀑布步道暫封閉 04:102020/10/18 地方新聞 香港飛航情報區告知危險 20年來第一次 立榮東沙軍包機被折返 04:092020/10/16 政治要聞 連日大雨宜蘭傳零星災情 所幸雨勢已趨緩災情未擴大 11:392020/10/17 生活 李眉蓁論文抄襲碩士遭撤 韓粉慟：誰叫妳不能封30年機密？ 08:122020/10/14 政治 台南市長選舉提早開打？郭國文提案修《選罷法》 意卡陳亭妃？ 12:352020/10/18 政治 向海致敬 海巡與金大合辦海上體驗營 17:502020/10/17 寶島 社會熱門新聞 台中七期豪宅29歲女墜15樓亡 閨蜜目睹想拉來不及 - 社會 臺中社工訪獨老無人回應急報警 開門驚見老翁倒臥家中 - 社會 18歲少年宿舍見女同事熟睡 強摸雪乳施展金手指下探漆黑三角洲 - 社會 70歲「勇伯」激戰拍嘿咻照 男欣賞一看傻：女的我老婆 - 社會 男友手機相簿見「駕駛座肉色照」 她驚問：這是什麼？ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。