印媒今日傳出，有一名大陸解放軍士兵在兩國邊境的拉達克地區迷途，越過邊境後遭印軍逮捕。陸媒指出，確有一名解放軍遭印方扣留，雙方已就此進行溝通，確認該士兵因迷途而在「無意中越境」，雙方將按既定協議將該士兵送返陸方部隊。

《環球時報》報導稱，印媒援引消息人士透露，這名士兵是「無意間進入了印度領土」，雙方正透過溝通朝著妥善解決此事的方向努力，事件應不會導致邊境地區新的緊張，若能順利解決，將是兩國近來協商有進展的標誌。

報導說，印方聲稱已對中方士兵提供醫療服務，交還地點確定在楚舒爾─莫爾多，希望實際情況確實如此。

《環球時報》總編輯胡錫進在微博中表示，中印邊界西段地區雙方控制區犬牙交錯，地形也較複雜，兩方軍人迷路的事情都經常發生，雙方曾在協議中訂定士兵迷路後返還的作業準則。目前已依協議就歸還該軍人事宜進行溝通，印方態度積極。

(中時新聞網)