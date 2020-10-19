櫃買通過統一證「恒生科技指數」ETN標的指數資格認可 19:232020/10/19 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（19）日召開上櫃指數投資證券（ETN）標的指數資格認可審查會議，審議通過統一綜合證券公司申請之「恒生科技指數（淨股息累計指數）」（Hang Seng TECH Index （Net Total Return Index））為發行ETN之指數資格認可一案。 櫃買中心表示，該指數是由恒生指數有限公司編製，係以於香港上市公司（非屬外國公司）為篩選母體，選取與科技主題高度相關及符合流動性檢測標準，且市值前30檔股票為指數成分股，以流通市值加權計算，指數成分股每季調整一次。 (工商 ) #統一 #統一證 #指數 #ETN #科技指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股價指數期貨贏家專欄－利空翩至 美股道瓊保守應對 04:102020/10/19 證券．權證 台新金疫後淨灘趣 員工眷屬熱情齊響應 15:202020/10/19 財經 櫃買今日發布富櫃200報酬指數日報酬正向2倍指數 09:072020/10/19 財經 《台北股市》外資今年來前10大買賣超名單揭曉 聯發科是最愛 12:492020/10/19 財經 康和投顧預期本周指數區間12,500-13,000點 09:072020/10/19 財經 蘋概三王開高 台股加權指數站回12,800點關卡 09:212020/10/19 財經 A股三大指數全數開高 通信設備類股領漲 10:302020/10/19 財經 陸錢潮歸隊 元富新中國N強強滾 04:102020/10/19 證券．權證 富櫃200報酬正向2倍指數 發布 04:102020/10/19 證券．權證 《港股》恆指曾登百日線 國企開盤破萬點 12:492020/10/19 財經 財經熱門新聞 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 台積電強到沒敵手？ 分析師警告遭「壓路機」緩慢吞食市占 - 財經 未來有一個國家會「超越中國」？陸學者終於承認了 - 財經 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 華為手機繞道再起壓力大 小米遭外資唱衰 股價跌逾4％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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