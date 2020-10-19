櫃買中心今（19）日召開上櫃指數投資證券（ETN）標的指數資格認可審查會議，審議通過統一綜合證券公司申請之「恒生科技指數（淨股息累計指數）」（Hang Seng TECH Index （Net Total Return Index））為發行ETN之指數資格認可一案。

櫃買中心表示，該指數是由恒生指數有限公司編製，係以於香港上市公司（非屬外國公司）為篩選母體，選取與科技主題高度相關及符合流動性檢測標準，且市值前30檔股票為指數成分股，以流通市值加權計算，指數成分股每季調整一次。

(工商 )