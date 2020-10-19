瞄準「偽出國」商機，OK超商19日宣布，鮮食新品特別選用100％來自日本的好侍咖哩，推出兩款HOUSE好侍咖哩燴飯-「日式咖哩雞燴飯」、「咖哩豬排歐姆蛋燴飯」，讓民眾不用飛到日本，也能嚐到道地的日式咖哩風味！

OK超商表示，據門市銷售資料顯示，近期日系進口相關產品跟同類型商品相比，業績可高出約二成，加上今年疫情過後，基於安全衛生及便利等特性，超商鮮食成為許多上班族覓食的選擇之一，業績較去年同期成長三成。

鑑此商機，OK超商推出HOUSE好侍咖哩燴飯，其中，「日式咖哩雞燴飯」主打嚴選鮮嫩雞肉，搭配熬煮入味的馬鈴薯與紅蘿蔔，再淋上濃郁的好侍咖哩；「咖哩豬排歐姆蛋燴飯」則選用新鮮里肌肉，炸成酥脆多汁的金黃色豬排，搭配滑嫩可口的歐姆蛋，最後再淋上好侍咖哩。

此外，OK超商表示，近期天氣逐漸轉涼，消費者對溫暖飲品的需求逐漸提高，門市也推出濃濃日式風味的「黑糖風味拿鐵」，以濃郁的黑糖香氣，搭配奶香拿鐵，即日起至10/21第二杯7折。

(工商 )