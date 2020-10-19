浩角翔起主持民視八大《綜藝新時代》，本周重磅回歸喜迎新型態，節目由遊戲綜藝轉為365行職業體驗，網友敲碗「等好久終於回來了」留言不斷，讓兩人直呼「揪感心」。首播開出紅盤平均收視1.21，總收視人口高達866,000，25-49歲收視人口1.11，總收視人口262,000，可說收視不俗。

浩角翔起表示：「節目能回來，真的要感謝鐵粉不斷的索命連環叩！一直這樣愛著我們。」由兩人幽默與無厘頭，發掘台灣365行的酸甜苦辣，介紹甘草人物的小故事，成為勵志人心的大故事，環遊世界又甫得金鐘獎的浩子說：「自己已經累積到一定的能量，跟民眾互動是與阿翔最擅長的事情，這時候全部能量爆炸，應該是核彈等級的感動與歡笑。」更不忘搞笑表示，本來想挑戰輕鬆職業，但「黑心」製作單位都找又硬又難的工作，讓他哭笑不得，不過也坦言這樣才顯現得出各行各業的辛苦。

對於收視開紅盤，阿翔也很開心，笑稱每次都想正經，但最後都爆笑連連，但這也是他們的風格，希望全力把歡笑帶給大家。

(中時 )