「2020 Simple Life ORIGINAL 簡單生活節」邁入第14個年頭，今年將於 12 月 12、13 日在台北華山登場。首波陣容19日公布，包括壓軸的陳綺貞、張震嶽、金曲獲獎無數的林生祥、米莎、東京中央線、陳建年、紀曉君等。陳綺貞及張震嶽擔任兩日的主舞台壓軸。 從九Ｏ年代發跡的陳綺貞持續創作至今，為華語流行音樂注入女性私語的特質，靈動的詞曲創意影響無數中文世界的吉他唱作人。陳綺貞曾於第一屆簡單生活節時期，以經典專輯《華麗的冒險》入圍金曲獎五項提名，並由製作人鍾成虎奪得「最佳專輯製作人獎」，為台灣的獨立音樂製程開啟新的規格想像。

同樣擔綱壓軸的張震嶽，亦是多屆簡單生活節的參演者。歷經「兄弟本色」的成功，張震嶽在今年以個人 EP《遠走高飛》入圍金曲獎「最佳國語男歌手」。回首這一年，他的「情歌嶽」巡迴演出一票難求；了得的演唱功力配上招牌嶽情歌，勾連起不同世代聽眾的私密回憶。在現場，他的招牌嗓音隨著生命醇熟而更寬厚，像一掌溫暖的大手握住你破碎的心。出道近三十年，阿嶽仍未減創作力，持續以「海雅谷慕地下頭目」之名在 StreetVoice 街聲平台上發布作品，可說是 ORIGINAL 精神的絕佳典範之一。

簡單生活節將於12月12日登場。（簡單生活節提供）

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