針對大陸駐斐濟大使館發表聲明稱我駐處人員對中方人員發起言語挑釁和肢體衝突，外交部發言人歐江安今晚提出五點回應予以駁斥並譴責。她說，事實是，中國的「戰狼外交」已經引起國際社會普遍反感，呼籲中國外交部深切自我檢討。至於受傷的駐館同仁曾呈現輕微腦震盪現象，目前已經出院也已無大礙。

針對陸方的聲明，外交部今晚提出五點回應：

ㄧ、外交部強調，中華民國台灣為主權獨立國家，我國駐外各館處皆於雙十國慶期間舉辦國慶酒會，此為多年來慣例，與其他國家做法並無二致，中國政府無權干涉。此次中方人員欲強行闖入我國慶酒會會場，干擾我方國慶活動，不但不聽勸阻，甚至推擠我方人員，導致我方人員受傷。對於中國外交部人員嚴重違反國際法治與文明規範的粗暴行為，外交部再予最嚴厲的譴責。

二、中國駐斐濟大使館做出與事實相反之指控，並發出不實聲明，企圖混淆國際視聽，外交部前已經對外正式說明事實經過。對中國外交部宣稱「台灣沒有外交官」，外交部也予以駁斥並譴責。事實是，中國的「戰狼外交」已經引起國際社會普遍反感，呼籲中國外交部深切自我檢討。

三、遭到中國使館人員推擠受傷的駐館同仁，曾呈現輕微腦震盪現象，外交部在第一時間已表達慰問。目前該位同仁已經出院，也已無大礙。外交部將繼續維護同仁的人身安全與尊嚴，對於國內各界關心，外交部表達感謝之意。

四、我國駐斐濟代表處在事發後第一時間，已經分別向斐濟外交部與警政署完整說明案發經過，並提供相關人證與物證，以釐清事實的真貌，並嚴正表達我方立場。

五、我國駐斐濟代表處面對情勢相對艱辛，然而我前線外交人員將以最妥善方式，持續堅守外交崗位，維護國家尊嚴。外交部也將繼續作為我駐外同仁的後盾，捍衛國家利益，並保護同仁的人身安全。

(中時 )