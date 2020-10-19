桃消防局辦高層樓防災搶息提升防火技能。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

近年來建築物為增加空間的利用性，紛紛不斷向上發展，陸續出現一棟棟高樓，甚至超高樓建築物，用途上也朝住商混合更趨複雜。桃園市政府消防局第二大隊19日舉辦高層建築物防災中心值勤人員講習，確保危及之時能夠緊急應變。

高層建築物之防災設施大多具有監控連動功能，一旦發生火災時，防災中心值勤人員透過防災監控設施，早期發現火災並迅速的進行資訊整合運用，以利火災通報、初期滅火及避難引導等應變作為，達到防災應變之功用。

消防法高層建築物係指高度在50公尺或樓層在16層以上之建築物，這次講習對象為轄內52處高層建築物「防災中心」之值勤人員，課程內容包含防火管理相關知識、防災中心值勤人員任務及責任、消防安全設備及其他防災設備相關知識及操作訓練、火災時之應變訓練，強化防災中心值勤人員之火災應變能力，提昇防火知能與技能。

第二大隊長陳文宗表示，高樓建築物火災外部雲梯車搶救能量有限，桃園市雲梯車操作高度可達16層樓，不及現今高樓高度發展的速度，加上高度越高雲梯車搶救風險也越高，搶救方式唯有靠其內部之消防設備，因此避免高樓建築物火災的發生，就必須做好防火管理之準備，平日加強各項消防設備之維護，及避難逃生之訓練，如此才能消弭火災的發生，確保生命財產安全。

(中時 )