恆安照護集團、先下為公基金會等單位聯手，30日下午在文化中心前廣場舉辦「敬老嘉年華」。（陳彩玲攝）

台灣老年人口比例逐漸攀升，據資料統計顯示，基隆市65歲以上長者比率高於各縣市平均，顯現出基隆在老人福利、照顧方面需受到重視，因此，恆安照護集團、先下為公基金會等單位聯手，30日下午在文化中心前廣場舉辦「敬老嘉年華」，現場有表演節目、抽獎活動，符合條件的長者可以報名參加，能獲得「恆安幣」在基隆廟口消費。

數據顯示，基隆市65歲以上長者約6萬名，比率高於各縣市平均，除了人口老化，獨居長者的人數也持續增加，恆安照護集團基隆主任林素雲指出，長者常因獨自生活感到寂寞、無助，不僅缺乏親屬支持，也需要社會各界更多關懷與照顧，這次舉辦活動，不僅讓長者參與社區活動、促進社會交流，也要讓更多人看到獨居長者和弱勢家庭需要各界的關愛和協助。

恆安照護集團表示，「恆安天下情·溫馨敬老嘉年華」邀請對象為年滿65歲領有身心障礙手冊長者、恆安照護集團附設及受託經營之住宿型機構住民及其家屬親友、基隆地區天下為公基金會長照服務使用者及家屬親友、基隆市獨居長者，活動限額400組，採預先報名及實名制，可以透過網路或是電話報名。

林素雲說，報名成功者當天可憑收執聯及證件報到，會有摸彩券可參加抽獎，現場表演節目開始後，開始領取250元恆安幣，有親友陪同者可領取500元，當晚11點以前能在仁三路、愛四路夜市消費，總計有159個攤位可以使用。

(中時 )