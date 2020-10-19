同是國中老師的阿雄（化名）與小娟（化名），2人2015年結婚後，小娟曾因懷疑老公外遇，逼迫他在高雄某公園附近脫褲露鳥，因而被依強制罪遭處拘役20日，不料小娟新婚2年後突離家，事後被阿雄抓包她與一名蔡姓小王同住，2人至少發生17次性行為，阿雄為此精神大受打擊，怒對2人提告，法官審結後，判小娟與蔡男須分別賠償阿雄30萬及5萬元。

阿雄控訴，小娟婚後第2年突離家，委託徵信社調查才知，原來老婆當時常與一名蔡姓男子同住，期間2人不僅會拍攝親密照片、外出同遊，相處起來就像夫妻一樣，且至少性交17次，另從合照發現，2人在床上裸身彼此身體緊貼，互動親密，已達情侶層次。

新北地院審理時，小娟否認外遇，同時指出親密照都是阿雄強取她的手機取得，不具證據力。

法官認為，小娟的行為明顯已侵害阿雄配偶權，足以破壞2人婚姻，考量小娟從2017年8月起留職停薪至今，判決需賠償丈夫30萬元，可上訴。蔡男部分，橋頭地院另案審結判賠5萬元確定。

(中時新聞網)