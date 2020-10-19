大陸日前接連在渤海、南海發出4個航行警告，美軍近來也以每月至少60架次偵察機，在沿海周遭偵蒐大陸軍情，讓南海情勢更加詭譎多變，且美太平洋艦隊表示，雷根號航母打擊群近日今年第3度進南海。針對南海情勢是否會出現衝突，退將杜承謀則表示，今年應該不會。

備役少將、前海軍教育訓練暨準則發展指揮部副指揮官杜承謀接受《中評社》訪問時提到，南海現以中國大陸軍事實力最強，雖然美國介入，中國大陸也不甘示弱，強力展示武器武力，代表可與美國抗衡。但他直言，雙方還是會克制，不會達到開火目的。

至於，南海的未來趨勢走向，杜承謀分析指出，不管美國是拜登或是川普當選，都會先以美國利益為優先，優先經濟發展，目前美國先以提出的印太戰略聯合日本、印度、澳洲策略來抵制中國大陸。

另外，杜承謀認為，「政治經濟是一體的，軍事只是手段，主要還是靠政治經濟，沒有永遠敵人與朋友，美中對峙，但美大選後是否會恢復談判，這是有可能的。」

(中時新聞網)