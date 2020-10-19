華為遭到美國追殺，導致今年推出的5G旗艦機Mate 40 系列所搭載的麒麟9000處理器成為絕版處理器，甚至連採用第三方的處理器都遭禁止，華為手機業務部門面臨極大困境，近期就有外媒指出，華為可能會出售旗下子品牌「榮耀」，無疑是對大陸手機品牌能搶食華為空缺的市占率的前景，澆了一盆冷水。

市場預期，在華為手機面臨營運危機，甚至最慘可能要退出手機市場的情況下，小米、OPPO以及Vivo等大陸手機品牌有機會搶下華為若退出市場可能空缺出的市占率。華為2019年下半年面臨實體清單後，海外銷售面臨大幅萎縮，尤其在歐洲市場，這些大陸手機品牌成為大贏家，更期待華為今年再度遭美方重創後，有機會在大陸市場擴大市占率。

不過，花旗最新發表報告指稱，市場低估華為及其旗下品牌留在市場的可能性，所以將小米的股票評級從大舉買進降至賣出，目標價調降至19.3港元。小米股價周一(19日)開盤開低走低，終場下跌0.95 港元或4.1%、收在22.2港元，成交總額34.47億港元。

天風國際證券分析師郭明錤在10月初預估，華為可能出售旗下中低階手機品牌榮耀，不僅讓華為手機業務可以延續，美國禁令衝擊也能降至最低。雖然華為當時就否認該消息，但在近期又被《路透》引述消息人士指稱，華為正與神州數碼與其他潛在買家洽談此事，交易總額達37億美元。

神州數碼原為大陸筆電大廠聯想集團旗下部門，但從2011年起透過多次股權轉換，聯想持股已經低於不到2成，神州數碼也是榮耀的主要分銷商，目前最有機會成為買家。不過，若依據郭明錤預估，拆分榮耀是要降低美國制裁的影響力，聯想集團與北京當局的關係讓兩方消息矛盾，是否事情真的如預期發生，仍待市場觀察。

(中時新聞網)