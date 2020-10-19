台中市長盧秀燕（左）19日出席青桐林生態園區修整完工啟用典禮後，參觀園區木棧道設施。（黃國峰攝）

台中市長盧秀燕（左）19日出席青桐林生態園區修整完工啟用典禮後，與民眾話家常，聽取使用心得。（黃國峰攝）

青桐林生態園區，因原本木棧道等設施腐朽，經投入經費2169萬元整修完成。（黃國峰攝）

青桐林生態園區，因原本木棧道等設施腐朽，甚至因崩塌而造成民眾受傷，經投入經費2169萬元已於10月5日整修完成，圖為民眾在曾崩塌、現已重建完成的無擾亭休息。（黃國峰攝）

青桐林生態園區，因原本木棧道等設施腐朽，經投入經費2169萬元整修完成。（黃國峰攝）

青桐林生態園區，因原本木棧道等設施腐朽，經投入經費2169萬元整修完成。（黃國峰攝）

台中市霧峰區青桐林生態園區，原施設之涼亭、木棧平台因原木材料受山區潮濕環境影響腐敗，去年還曾有遊客因而墜落受傷，市府使用臨時災難預備金修復，終於19日完工啟用重新開放，台中市長盧秀燕出席完工啟用典禮表示，提供市民更安全的休閒環境，盼吸引更多國內外旅客感受霧峰山林美景。

盧秀燕表示，此園區特色是過去種植很多樟腦樹，具驅蚊效果，所以少有蚊蟲，加上每年4至5月間桐花盛開，美不勝收，非常適合登山健行，不少民眾到此健行，因原先涼亭、木棧平台使用原木材質，山區潮濕加上白蟻蛀蝕，已達使用年限，經霧峰區公所爭取災修經費，在兼顧環境生態發展下，進行園區設施完整性修繕完成，提供市民更安全的休閒環境。

民政局指出，本工程共計修繕無擾亭、忘憂亭、北坑溪涼亭，以及樟樹林步道的三叉坪、九九峰亭、福山坪、便橋等設施，材料使用更堅固耐用的鋼結構為主體，搭配仿木修繕，避免原木易受潮濕影響及發生蛀蝕問題。

青桐林生態園區，早期造林多種植梧桐與油桐樹，故稱「桐林」由於久未開發，園區保存完整的森林原貌，動植物生態豐富，漫步園內桐林花廊步道、奧山步道、北坑溪步道、北坑溪支線步道、樟樹林步道等五條環山步道，運氣好的話，可遇到台灣獼猴、八色鳥穿梭林間，民眾可依體力選擇登山方向，享受健行樂趣。

霧峰區長陳宗祈說，108年6月10日園區發生因木棧道腐朽，造成市民跌倒受傷，當時市府立即關閉園區，區公所向農業局爭取到2千多萬的經費，打掉重蓋，直至今年10月5日完工，前車之鑑，特別加強安全結構，樑柱為鋼結構，外觀賦予咖啡色塗布，木棧道地板則為仿木塑木，以期達到兼顧安全與融入環境的目的。

(中時 )