有關「國軍軍紀改革」專案，國防部今（19）日表示，此次改革作法，若幹部未盡防處工作，始檢討督管不周責任，絕非連坐懲處。

根據「國軍軍紀改革」專案，凡遇重大風紀案件，一律記兩大過、立即調離現職，並啟動汰除程序；年度考績為「丙上」以下人員，立即辦理汰除，汰除作業則由原來的38天，縮減至最快7天內完成。今年10月至12月為試行階段。

國防部指出，軍紀是軍隊的命脈，軍譽的維護一直是國人關注的焦點。國防部推動募兵制，即將於今年底達到志願役人力90％的計畫目標，為能符合「量適、質精、戰力強」的建軍要求，整飭軍風紀律實有必要，然為求慎重，本部邀集三軍基層部隊主官，採由下而上方式實施研討，務實策定「軍風紀律改革專案」實施計畫，俾利各級幹部落實執行，其相關違失懲處基準均與現行作法相同。

國防部說，此次改革作法，主要勉勵各級幹部做好知官識兵、照顧官兵、關懷部屬，發掘問題、適時協處，解決窒礙，若幹部未盡防處工作，始檢討督管不周責任，以符「分層負責」及「一級督導一級」原則，絕非連坐懲處。

國防部指出，為貫徹「留優汰劣」，採「嚴考核、嚴淘汰」的作法，達到「精兵政策」目標，針對違反重大軍風紀及年度考績核定「丙上」(含)以下人員，縮短汰除作業期程，以符速懲速汰意旨，同時減輕基層管理負擔，確保部隊純淨。

國防部說，全案自10至12月份起開始試行，續於12月15日前彙整相關督導所見窒礙，及各單位試行意見，納入計畫研修據以策頒。

(中時 )