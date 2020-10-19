外來種「馬丁氏鱉甲蛞蝓」。（蔡依珍攝）

「馬丁氏鱉甲蛞蝓」介於有殼蝸牛跟無殼蛞蝓之間，以肉包殼且生性凶悍。（蔡依珍攝）

農民愁沒水又有外來種入侵？從事科學教學與研究的華順發，19日出示介於蝸牛跟蛞蝓之間的外來種「馬丁氏鱉甲蛞蝓」，直指月初在虎頭山下發現，肉包殼、生性凶悍，在國外已危害大量農作物，影響整片木瓜、山葵等作物，已將樣本提供給特生中心，呼籲農政單位正視。

特有生物研究保育中心博士蔡奇立表示，收到樣本時殼已破損，無法抽驗DNA，將飼養一段時日後再檢驗，但能確定是外來種「巨盾蛞蝓」，他也不諱言台灣現有逾300種蝸牛，其中7成為台灣特有種，因台灣特有種多生活在山區，和外來種棲息地不重疊，較不會有物種相斥的問題，至於對農業危害仍待研究。

桃園華陞自然科學教育中心負責人華順發說，一般印象有殼稱蝸牛、無殼稱蛞蝓，但他10月在虎頭山腳下發現肉包殼的半蛞蝓「馬丁氏鱉甲蛞蝓」，立即將其中一隻寄給特有生物研究保育中心鑑定。

華順發說馬丁氏鱉甲蛞蝓在1893年首次在柬埔寨被發現，陸續擴及大陸、日本和菲律賓，2017年甚至入侵海島夏威夷，曾危害大片木瓜、山葵等農作物，除了擔憂農作物浩劫，也擔憂其帶原廣東住血線蟲，誤食恐讓金蘭醬油險滅門血案再現。

華順發說，過去自己也曾發現紅火蟻、小花蔓澤蘭等外來種，也都提出警語，雖然「馬丁氏鱉甲蛞蝓」會影響什麼農作物仍不明朗，但擔憂像非洲大蝸牛或福壽螺，他提到，殺蟲劑益達胺、咖啡渣、澳洲茶樹精油與苦楝精油對牠無效，但油茶樹榨油後的油茶粕有顯著效果，呼籲農業單位「超前部署」防範。

(中時 )