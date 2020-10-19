2020年全民運動會於10月17日至22日在花蓮縣登場，其中跳繩項目不負眾望，奪下團體賽1金1銀好成績，上屆賽事奪下銀牌的女子跳繩代表隊，今年以3分鐘521下的佳績，喜奪金牌重返榮耀。

台南市體育處表示， 跳繩競賽代表隊是由柳營國小畢業生組成，選手目前大多就讀新東國中，學校推展跳繩運動數餘年，由一群對跳繩有熱忱的老師推動，平時利用社團、午休及周末時間練習，數年下來不但養成校園內豐盛的運動風氣，更在國內外許多跳繩大賽上獲得佳績。

體育處也說，尤其跳繩男子團體賽已連續2屆奪下全民運動會金牌，今年原預計挑戰3連霸，最終跳出3分鐘550下的成績，超越去年跳出的549下成績，但仍飲恨獲得銀牌，選手雖難掩失落心情，但仍樂觀表示要再努力，誓言下屆賽事要再奪回金牌。

另外，滑輪溜冰項目一直都是南市強項，競速及花式溜冰此次提前於16日及17日辦理完畢，南市在這2個項目總計奪下1金3銀4銅佳績，其中陳瀅帆成功衛冕女子組滑輪溜冰花式綜合型金牌，達到個人2連霸目標，並在個人並排綜合型獲得銀牌。

(中時 )