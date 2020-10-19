亞東醫院的「女性乳房特別門診」主要由一般外科、腫瘤科暨血液科以及放射腫瘤科的女性醫師駐診，左起為放腫科侯沛羽醫師、一般外科黃書儀醫師、血腫科謝佩穎醫師。（亞東醫院提供）

在這繁忙的社會中，不少女性一肩扛起事業及家庭，為了家人、孩子長年辛勞奮鬥。但總是呵護並關心所愛之人的女性朋友，卻往往疏於照顧自己。根據國民健康署最新統計資料指出，十大癌症中女性乳癌發生率飆升地最快，20年來從每10萬人口30人左右的發生率（0.03％），上升到每10萬人口78.9人的發生率（0.0789％），高居台灣女性癌症發生率第一位，年齡中位數為55歲。

由於乳房疾病屬較隱私部位，臨床上女性更有「諱疾忌醫」的現象。亞東醫院為體貼女性朋友的需求，集結專責治療乳癌的一般外科、腫瘤科暨血液科及放射腫瘤科，並整合科內女性主治醫師，設立「男賓止步」的全女醫師乳房特別門診。我們於每週三上午開辦「女性乳房特別門診」，打造一個專屬女性才能進入的看診空間，不同科別的醫師們於同一個時段、同一個診區為妳守候。

亞東醫院的「女性乳房特別門診」主要由一般外科、腫瘤科暨血液科以及放射腫瘤科的女性醫師駐診，除術前評估到腫瘤切除、化學治療及放射線治療外，更偕同影像醫學科的3D乳房斷層攝影及整形外科的乳房重建，讓不同乳癌期數的患者，從篩檢診斷到最後的重建整形，都享有完整醫療網的諮詢與診療。位於本院B1特設的乳房中心單一診區，座落捷運亞東醫院站連通道出入口，一應具全的檢查與診療服務，除減少病人於醫院不同樓層奔波的時間，更降低到院看診的生、心理疲勞。

負責手術的一般外科醫師黃書儀指出，病人經確診為乳房惡性腫瘤之後，需評估適不適合直接手術，如果是不適合手術的病人，一般需接受先導性輔助治療，再評估腫瘤狀況後決定後續手術方式；如果適合直接手術，則需視病人狀況決定乳房切除範圍及腋下淋巴結切除術式。黃書儀表示，術後一至二週會觀察傷口復原情況，之後視術後的病理報告決定是否進行術後輔助治療。

特別門診的放射腫瘤科醫師侯沛羽也指出，針對接受局部乳房切除、或全乳房切除後合併高復發風險因子的病人，需接受術後放射治療才能達到更好的疾病控制率。傳統乳癌病人若接受二維或三維放療技術照射，心臓、肺臟會受到較高的輻射劑量影響，容易合併產生肺毒性及晚期心血管疾病。為提升精準治療，亞東醫院首創「乳癌螺旋刀特殊電腦擋塊設計」，使放射線巧妙地閃避重要器官，特別是針對左側乳癌或合併淋巴區、對側乳房等大範圍照射的病人，精準降低對心、肺的傷害，提升預後品質。

亞東醫院副院長張淑雯表示，亞東醫院長期致力於推廣婦女不同階段的健康保健，為體貼女性的隱私與心理支持，整合現有每週四、五的一站式乳房整合門診及3D乳房斷層攝影外，更聽見「女人最懂女人」的心聲，於2020年乳癌防治月啟用「全女醫」的女性乳房特別門診，續用一站式診區，大幅改善女性朋友看診時的不便，更讓各位女醫師們成為抗癌路上最理解妳的後盾。

(中時 )