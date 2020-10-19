台南市企業經理協會所舉辦第22屆「台南地區傑出經理人」選拔，日前公布得獎名單，其中「企業傑出總經理獎」，由香格里拉台南遠東國際大飯店總經理周麗華獨得。協會表示，該飯店在疫情間住房仍近8成，甚至超越去年同期，總經理堪稱業界表率。

協會指出，該飯店值非常時期，暑期住房仍近85％，甚至超越去年同期，餐飲也是迭有新作，屢獲國內外大獎，領先同業，足見周麗華總經理帶領團隊、將士用命，創意思維開發創新產品、突破困境，為飯店永續經營努力不懈。

香格里拉酒店集團於2019年8月，任命周麗華擔任香格里拉台南遠東飯店總經理一職，創下首位台灣女性專業經理人，登上國際五星連鎖旅館最高位階的紀錄。上任以來，周麗華全力推動「食當季吃在地」和「專業人才培育」計畫，率領團隊廣納台南豐饒的物產資源，透過採購在地食材原料，為節能減碳和回饋地方，貢獻心力。

周麗華也以多年遊歷海外的求學和工作經驗，以身作則，鼓勵同仁創新求變，在專業領域發光發熱，凝聚向心力和團隊精神，並分別在2019年底的世界巧克力決賽與全球菁英競技，勇奪銀牌，也獲得台南市長頒發「台南之光」的肯定，2020年更在不同主題的全國糕點評比中多次奪冠。

周麗華稱，將秉持著開明的風格與高度熱忱，持續以積極和前瞻視野開創新局，透過精緻化、客製化、在地化區隔市場，超越每一位到訪賓客所預期的全方位體驗。

(中時 )