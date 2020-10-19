據《部隊行動部落格》(Forces Operations Blog)報導，法國和德國在2021年起將為下一代戰車(計畫名：主力地面作戰系統,Main Ground Combat System,簡稱MGCS)，投入2億歐元的研發費用，如果計畫順利，原型戰車可以在2028年看到。

報導稱，負責研發新一代戰車的主要承包商，分別是法國地面武器集團(Nexter systems)、德國的KMW 國防公司，以及萊茵金屬(Rheinmetall)，這3家公司的工作佔比是Nexter systems 50%、KMW 與萊茵金屬各25%。

目前法國的主力戰車是萊克勒戰車(Leclerc Tank)，而德國則是豹2系列(Leopard 2)，兩型戰車都相當不錯，因此初期設想是將重量較輕的萊克勒戰車砲塔，安裝到動力較強勁的豹2底盤上，應該可以有更好的性能表現。

依照計畫，2021年至2025年之間，將以上述的混血戰車做為技術演示者（MTD），然後加入其他新科技持續改進。到2028年原型設計階段時，以 MTD的研改心得做為基礎。假設日程安排時程沒有變化，那麼2035年左右就可進入首批量產。

德國豹2與法國萊克勒是在1970年代與80年代設計和開發的，此後都有持續升級，以豹2A7為例，其砲塔外型與初期的豹2A1已有相當大的差別。

(中時新聞網)