因為水不夠用，桃竹苗地區第2期稻作被迫停止灌溉，引起外界批評，為何停灌來得如此突然？只要面臨缺水，為何永遠是農民被犧牲？對此，經濟部回應說，今年氣候十分異常，在進入10月枯水期前，預期的雨始終沒來，因此只好宣布停灌。經濟部強調，這是痛苦但必要的決定。

關於桃竹苗需停止供灌的問題，經濟部表示，今年是1964年以來，第一次沒有颱風襲台，雖然無災，但兩量也相較過去大大減少。即使從史上最早的七月開始預警因應，也用史上最大規模的節水調度，可惜雨量還是不夠，必須先確保大家日常使用的民生用水優先。

二期稻作再幾十天就可以收成，卻突然被停灌，政府雖承諾補償，但農民仍十分不諒解。經濟部解釋，二期稻作灌溉還需要1.3億噸的水源。目前桃竹苗水庫蓄水只有1.2億噸，水源實在不夠，只能做出痛苦但必要的決定。

至於10月才突然宣布停灌，外界質疑因應不會太晚嗎？經濟部說，7月時就已開始預警調度水源，當時是台灣傳統的豐水期，氣象預報也顯示今年雨量應該正常，仍認為可以播種收成今年的二期稻作。原本10月前專業單位評估有機會降雨，再多1-2場大雨，就能供灌今年二期稻作。但今年的氣候十分異常，好幾個颱風轉彎，在進入10月枯水期前，預期的雨始終沒有來，因此只好宣布停灌。

不過，對於農業用水被犧牲，前台南縣長蘇煥智日前在臉書上感嘆，消滅農田水利會、沒收水利會財產後，缺水時果真「犧牲農業用水」方便多了，一句話就解決了！網友也批評，「農業不是人？現在是關鍵時刻才搞停灌，明擺著弄農民嘛，顧這麼多月現在搞這齣誰會爽。」、「農業的水給工業用，然後拿全民的錢去補貼農業不灌溉的損失，怎麼看都是工業是老大。」、「政務官們都只想靠天吃水，沒有遠見，雨少了，只會用節水來抗旱……」。

(中時新聞網)