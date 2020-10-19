針對教育部長潘文忠說要解除高中教師員額總量管制，以減緩108課綱實施後老師超鐘點的現象，全國高級中等學校教育產業工會理事長高孟琳表示，部長的說法在誤導社會大眾，因為釋放出1400個教師員額只能解決流浪教師問題，無法降低高中教師的工作負擔。

108課綱實施後，高中職因為增加許多選修課程，老師的工作變重了，苦不堪言。潘文忠表示，過去高中職教師員額進行總量管制，這些年來共凍結1400多個員額，以後會逐年將這些員額釋出，以減輕教師的壓力。

高孟琳對此回應指出，部長說釋出1400個教師名額，會讓外界以為增加了員額，但事實上根本沒有。因為原本控管的員額，現在都有代理教師在職位上啊，釋放出的員額，只是讓代理教師有機會成為正式教師，但原本教師的壓力並未減輕！他們要的是「增加員額」，不是只有補足現有員額而已。

全國教師工會總聯合會也發布新聞稿指出，解除員額管控還不夠，教育部應盡速合理增加現場教學人力，才能實際解決學校面臨的困境，改善現場教師負荷量過重的情況，以提升教學品質，促進學生受教權益。

(中時 )