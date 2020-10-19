張姓男子去年1月間持槍替友人助陣，助陣完後張的呂姓友人駕車載人離開，未料張在後座清槍走火，呂男頭部被射中，送醫不治。新北地方法院今年3月依違反槍砲彈藥刀械管制條例、過失致死罪判張有期徒刑2年4月。呂男家屬求償的民事部分，新北地院判張賠償1028萬3294元。

張2019年1月23日幫綽號「胖哥」的友人助陣，持改造手槍夥同呂男等人為他助陣，助陣完呂男駕車離開，未料坐在後座的張卻在車內清槍，不慎走火射出2顆子彈，擊中呂的頭部，呂送醫後因顱內出血、腦損傷、呼吸衰竭不治死亡，事發後張攜帶手槍後、主動自首。新北地院依違反槍砲彈藥刀械管制條例、過失致死罪判張有期徒刑2年4月。

呂男家屬再提民事賠償，要求張支付喪葬費、呂父母和2名兒子的扶養費、精神撫慰金共1228萬多元。張對喪葬費、扶養費未爭執，但對精神撫慰金額提出異議，請法官審酌自己在刑事庭審理過程已與呂配偶和解。新北地院審理後，將精神撫慰金降至500萬，判處張須賠償1028萬3294元。全案可上訴。

(中時 )