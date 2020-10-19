比利時衛生部長警告疫情「海嘯」殺到 19:532020/10/19 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 比利時全國酒吧和餐廳周一開始關閉一個月並實施晚間宵禁，衛生部長Frank Vandenbroucke警告目前極接近疫情「海嘯」爆發。 據歐洲疾病預防控制中心資料，比利時過去14天內每10萬人有逾700個確診病例，感染率為歐洲第二高國家。 (工商 ) #全國 #比利時 #衛生部長 #海嘯 #歐洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗之亂！高危險群優先 花縣衛生局暫緩配給 17:552020/10/19 生活 中部原鄉第1家日間照顧機構開幕 15:372020/10/19 生活 斷傳播鏈 港擬增設臨時檢測中心 04:102020/10/19 話題觀察 英疫情惡化 布萊爾違防疫規定 04:102020/10/19 國際大事 智慧移動產業論壇21日舉行 放眼大型電動機車產業 16:122020/10/19 財經 過去凍結高中職1400多個教師員額 教長：將逐年釋出 09:552020/10/19 生活 義大利新冠肺炎疫情延燒 增1萬1705例確診創新高 07:532020/10/19 國際 專家點名李秉穎 為順時中負責 04:102020/10/19 生活新聞 流感疫苗50至64歲緩打 蘇貞昌致歉 曝原因可能跟陳時中「有關」 12:112020/10/19 政治 昇恆昌實體店改裝 貼近在地客 04:102020/10/19 產業．科技 財經熱門新聞 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 台積電強到沒敵手？ 分析師警告遭「壓路機」緩慢吞食市占 - 財經 未來有一個國家會「超越中國」？陸學者終於承認了 - 財經 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 華為手機繞道再起壓力大 小米遭外資唱衰 股價跌逾4％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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