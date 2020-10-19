比利時全國酒吧和餐廳周一開始關閉一個月並實施晚間宵禁，衛生部長Frank Vandenbroucke警告目前極接近疫情「海嘯」爆發。

據歐洲疾病預防控制中心資料，比利時過去14天內每10萬人有逾700個確診病例，感染率為歐洲第二高國家。

(工商 )