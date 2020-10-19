日本9月出口年跌4.9％，連續22個月出口年跌。雖然較市場預估年跌1.3％嚴重，但已低於8月的年跌14.8％，主要是9月對中國出口年增14％，讓其出口年跌幅得以縮減，至於對美國出口年增0.7％，為14個月來首度出現年增。

(工商 )