對中美出口增加 日本9月出口年跌幅縮減 19:532020/10/19 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本9月出口年跌4.9％，連續22個月出口年跌。雖然較市場預估年跌1.3％嚴重，但已低於8月的年跌14.8％，主要是9月對中國出口年增14％，讓其出口年跌幅得以縮減，至於對美國出口年增0.7％，為14個月來首度出現年增。 (工商 ) #出口 #縮減 #跌幅 #中國出口 #美國出口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸工業生產加快 前3季規模以上工業增加值年增1.2％ 10:562020/10/19 兩岸 9月陸工業增加值年增6.9％連6月成長 消費復甦亮眼 17:252020/10/19 兩岸 《國際經濟》日本9月出口年減4.9％ 7個月來首次衰退最少 09:082020/10/19 財經 9月定期定額增2倍 04:102020/10/19 投資理財 陸9月工業、消費數據改善 勝預期 11:502020/10/19 財經 不跟進歐美 日央行無意調整通膨目標政策 06:182020/10/19 財經 亞股、東協基金 吹反攻號角 04:102020/10/19 投資理財 美利達出口量旺到明年 早盤股價漲近3％ 10:122020/10/19 財經 塑化行情升溫 台塑、台達化進補 04:102020/10/19 證券．權證 《國際油價》需求疑慮 原油期貨微跌 09:592020/10/19 財經 財經熱門新聞 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 台積電強到沒敵手？ 分析師警告遭「壓路機」緩慢吞食市占 - 財經 未來有一個國家會「超越中國」？陸學者終於承認了 - 財經 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 免登錄即可兌獎！中油「防疫新生活 加油去旅遊」得獎揭曉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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