德國媒體《商報》周日引述知情人士消息報告，在第二波新冠肺炎疫情下，執政基民黨考慮以虛擬會議方式，在12月4日舉行選出梅克爾接班人的千人黨代表大會。目前德國為控制疫情而要求民眾留在家，若此時舉行政治大集會就顯得不負責任。

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