德國疫情擴散 執政黨考慮以虛擬會議舉行黨代表大會 19:532020/10/19 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國媒體《商報》周日引述知情人士消息報告，在第二波新冠肺炎疫情下，執政基民黨考慮以虛擬會議方式，在12月4日舉行選出梅克爾接班人的千人黨代表大會。目前德國為控制疫情而要求民眾留在家，若此時舉行政治大集會就顯得不負責任。 (工商 ) #考慮 #虛擬會議 #黨代表大會 #德國 #疫情擴散 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藍營擬為萊豬案提案倒閣 綠委：國民黨連倒閣連署人數都不足 12:592020/10/19 政治 臺馬合力促進亞太包容性 廣化性別友善創業環境 14:462020/10/19 財經 關中天新聞 等同扼殺自由民主 04:102020/10/19 政治要聞 醫療展領業者 前進智慧防疫新時代 04:102020/10/19 投資理財 從疫後消費行為 探索電商新趨勢 04:102020/10/19 生活新聞 新冠肺炎為發想亞大奪德國IF設計新秀獎 15:562020/10/19 生活 疫情衝擊 親自行善會行善不歇 04:102020/10/19 地方新聞 後疫情經濟 青年網路創業 減醣麵攻市場 16:122020/10/19 財經 保障新聞自由 民進黨勿忘黨綱 04:102020/10/19 政治要聞 假投資2年吸金上億 展彤公司負責人8萬交保 17:252020/10/19 社會 財經熱門新聞 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 台積電強到沒敵手？ 分析師警告遭「壓路機」緩慢吞食市占 - 財經 未來有一個國家會「超越中國」？陸學者終於承認了 - 財經 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 華為手機繞道再起壓力大 小米遭外資唱衰 股價跌逾4％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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