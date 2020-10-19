當兩大不同領域的冠軍相遇，到底會碰撞出什麼火花？三星電視已經連續14年全球銷售第一，而今（19日）就正式公開與世界麵包冠軍師傅吳寶春的合作，不僅推出了以三星QLED 8K量子電視為靈感的面包，更在4大店面公開販售，而全台通路再限時推出QLED 8K量子電視優惠，讓消費者味覺、視覺都有創新新感受。

吳寶春師傅以SAMSUNG QLED 8K量子電視為靈感，設計出香酥泡菜麵包雞、三星蔥起司麵包與泡菜起司麵包。（吳寶春（麥方）店提供）

三星全新85型QLED 8K量子電視 Q950TS，定價49萬9900元，預計31日起出貨。（三星提供）

此次吳寶春利用了三星及QLED 8K量子電視的特色，設計出三星蔥起司麵包與泡菜起司麵包，還有以麵包包裹著用特製醬料醃漬7天的春雞，打造成香酥泡菜麵包雞，正如三星QLED 8K量子電視一樣，打開永遠充滿驚喜，而11月16日前將於指定吳寶春（麥方）店的4店限定開賣，而三星也推出全系列全省通路限時優惠，購買指定機種享萬元旗艦好禮二選一。

Sony全新BRAVIA A8H系列正式上市，55吋定價7萬9900元、65吋定價12萬9900元。（Sony提供）

Sony全新BRAVIA A8H系列採用獨家平面聲場技術，將螢幕打造成具備揚聲器功能，音效可依影像主體位置發聲，搭配Android智慧影音平台即能享受更佳視聽的享受。（Sony提供）

而Sony全新的BRAVIA 4K HDR OLED電視A8H系列，搭載了Sony獨家強大的超極真影像處理器X1旗艦版，可將OLED自發光像素發揮到最佳效能，另外螢幕同時具備揚聲器功能，音效可依影像主體位置發聲，搭配全新升級的重低音設計，以及Android 智慧影音平台，可直接連線觀看電影、節目等，同時支援Apple AirPlay 2，讓不同的使用者都能享受更佳的視聽體驗。

(中時 )