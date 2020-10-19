19日三重衛生所提供400劑疫苗供民眾施打，衛生所外座無虛席。（戴上容攝）

衛福部無預警暫緩50至64歲成人接種引爆民怨，衛生所19日首次上路，三重轄區最大溪美里長葉仁德表示，他臨時被告知疫苗從300劑減至100劑，憤而前往衛生所表示，「是要老人們上台打擂台，贏了才能施打嗎？」；三重衛生所回應，考慮該里人數眾多，將挪移劑量到該里據點。

衛福部政策急轉彎，19日是各地衛生所實施新政策的第一天，三重衛生所提供400劑疫苗供民眾施打，在所外搭攝棚子、椅子供長者等待，衛生所外座無虛席。

三重溪美里長葉仁德19日上午11點多，拿著里內自製傳單到衛生所向護理長方秀玲陳情；葉仁德氣憤表示，溪美里是三重最大里區，65歲以上長者達1195人，衛生所原先預計31日在里辦公處提供300劑疫苗，他配合衛生所並印製傳單在里內傳閱，衛生所19日臨時告知只能供100劑疫苗，急轉彎政策令他氣憤不已。

葉仁德說，他明白疫苗不夠，但政府應該想辦法，他里內人口是三重最多，原先說好的300劑已經不足以施打，如今限縮成100劑更是不夠打，「是要老人們上台打擂台，贏了才能施打嗎？」。

三重衛生所護理長方秀玲回應，19日有零星不符合資格的長者執意排隊，未來會加強宣導高風險族群、65歲以上、國小以下6個月以上優先施打，因施打人數眾多，衛生所承辦人10月來已嚴重加班，接獲溪美里長陳情後，將挪移其他據點未施打的量到該里。

(中時 )