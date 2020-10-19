今年前九月有三種保單是業務員賣贏銀行。據壽險公會19日公布，今年1到9月，保單複雜度相對較高的意外險與健康險（A&H），壽險公司業務員與保經代業務員共賣299億元，占所有A&H業績的98.7％，另外一款保單是個人年金，尤其是利變年金，今年前9月業務員銷售195億元，大勝銀行的114億元。

今年前9月壽險新契約保費7,024億元，比去年同期衰退29.5％，其中銀行通路衰退幅度最大。

銀行挾客戶金流賣保單，一向以壓倒性業績狂勝傳統業務員通路，但今年因為新冠肺炎疫情，客戶到銀行機率下降，再加上利率下降，下半年又要推動死亡保障門檻，銀行前9月賣保單業績衰退，據壽險公會統計，前9月近3,578億元，較去年同期少賣了近2千億元，衰退幅度達35％；而今年前9月銀行通路占所有新契約保費的50.9％左右，比去年同期的55.4％，比重下降。

銀行今年前9月主要還是利變壽險銷售最佳，另外就是今年流行躉繳月配息類全委投資型保單，也是銀行的強項，據壽險公會統計，個人壽險部分，銀行銷售2,053億元，占率52％，即略高於壽險公司業務員加計傳統保經代的業績；另外在投資型保單上，前9月銀行賣約1,404億元，占率近6成，就明顯比業務員通路銷售量大，但主要差別在外商壽險的投資型保單，多以銀行為銷售通路。

壽險公司業務員前9月貢獻業績2,783億元，比去年同期衰退24.6％，略小於整體新契約的衰退幅度，主要也是業務員轉攻分期繳保單，業績會比過去躉繳保費少，但佣金收入未必減少；其中壽險業務員前9月也銷售了1,507億元的個人壽險保單，投資型保單亦有758億元，國泰人壽的業務員即銷售不少投資型保單。

更重要的是在A&H商品上，銀行通路根本沒有介入，都是業務員的天下，壽險公司業務員銷 售約249億元，占率82％，保經代則有近51億元，亦占近17％，且這類保單獎酬亦不低。

另外在個人年金險上，也是業務員業績明顯高於銀行，壽險公司業務員有167億元左右，傳統保代28億元，合計占63％以上，主要是南山人壽、富邦人壽銷售量較大。

(工商 )