本周美國兩大藥廠強生製藥和禮來製藥研發中心已宣佈暫停第3期臨床試驗，因為有志願者出原因不明的不良反應，再度讓人憂心新冠病苗的安全風險問題。不過，在大陸的疫苗臨床試驗持續進行，且已開始大量接受預約與優先接種。專家認為，美國暫停試驗證明疫苗安全問題仍有風險，大陸以網路方式大量預約接種的方式更加令人擔憂。

《美國之音》指出，美國新冠疫苗研發領先者強生公司，近日因一名實驗志願者出現原因不明的不良症狀，周一宣佈暫停實驗。目前強生的3期臨床實驗是新冠疫苗開發中規模最大的實驗，有6萬名志願者參加。

報導引述原沃爾特．里德陸軍研究所病毒專家林曉旭博士說，在大型實驗中有人出現不良反應是常見的。通常到第三期臨床試驗時，因為參與的志願者相當多，所以當然遇到不良反應，特別是嚴重不良反應，就是3期臨床試驗特別要注意的。因為安全性只有在足夠大人群裡測試過以後，才會發現難以預測的情況，特別是一些系統性的不良反應。

同樣地，周二禮來藥廠也因潛在安全疑慮，中止新冠抗體藥物最後階段的臨床試驗，更早的9月初英國製藥商阿斯利康的疫苗臨床實驗也因出現不良反應而全球叫停。因此也有人擔心，這些挫折是否會提高疫苗審批的門檻，推遲疫苗誕生的時間。

林曉旭說，疫苗和藥物的審批標準在開始試驗前就已經制定，不會修改。疫苗開發受到挫折，將進行更嚴格的審查與試驗，會影響疫苗的推出時間。

報導說，另一方面，大陸國藥集團已在北京和武漢開放預約接種，該公司疫苗還未完成3期實驗苗，但已決定給即將出國的留學生優先免費注射，到10月13號星期二為止，已經有15萬5千多人報名，76萬多人表示有興趣。

林曉旭說，國藥集團這麼做是不合理的，因為就算是非常成功的疫苗，在這樣大疫情之下，也應該考慮哪些地區的疫情比較嚴重，或哪些醫療機構人員更需要打疫苗，而不是讓民眾來哄搶。開放網上預約，就會有學生用專門的軟體搶註，把疫苗變成人們可以搶購的東西，這是不合理的事情。

他指出，國藥公司這麼做實際上是為了配合他們公司的股票升值的問題，是一種炒作。隨後又傳出國藥集團官網已撤除報名通道，公司也未澄清相關消息，這種缺乏透明度的做法令人質疑。

大陸在10月8號確認加入了新冠疫苗保障機制，成為第171個成員國。世衛組織執委會成員、歐盟首席疫苗談判代表奧爾也表示，疫苗保障機制的透明度嚴重不足，世衛組織對於疫苗的價格、品質、技術平台或風險都將沒有發言權，這是完全無法接受的。

(中時新聞網)