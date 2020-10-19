台東縣政府將在10月底舉辦電子音樂祭，30日更將舉行DJ總決賽，圖為台東女中熱舞社為活動熱身。（莊哲權攝）

打造台東電音盛會，台東縣政府將在10月底舉辦「電‧到底-電子音樂祭」，其中30日的DJ總決賽，經過網路海選，及北高兩場複賽後，最終挑選出11組DJ好手進入總決賽，獲勝者除了有高額獎金以外，更可與亞洲百大女DJ「 Cookie」共同製作1首屬於台灣文化的電子單曲。

縣長饒慶鈴表示，過去全台6年來，僅有台北辦過一場電音DJ大賽，未見其他縣市舉辦過，她也感謝知名DJ Cookie為台東帶進電音資源，希望透過「電‧到底-2020不夜山海電子音樂祭」-DJ徵選賽，打造屬於台東自己的電子音樂祭。

除了30日的為DJ總決賽以外，31日也趣請到美國型男電音王子-DJ Andremford、五國混血製作人-DJEdmundROKON、作鬼才J-sheo、電子療癒天團-原子邦妮及華人最強雙主唱電子樂-ONDS等熱力唱開唱，另有滾石電音製作人-DGround、電音界台灣之光-DJunior＆Kyle、百大知名DJ KAKU、亞洲百大女DJ COOKIE接力演出。

饒慶鈴表示，突破以往，今年新創了「到底-2020不友山海電子音樂祭」，其概念就是希望能將台東的音樂版圖更完整拼湊，電子音樂不只屬於年輕人，更要打破性別、年齡及國籍的限制，讓大家在音樂中聽見台灣美麗的聲音。

台東女中熱舞社

(中時 )