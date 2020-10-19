一直以來，大陸長期存在「罰款經濟」，即中共執法部門高額罰款、亂開罰單，甚至有意設置障礙造成涉事人被罰。今年新冠疫情爆發後，許多地方政府陷入財務困難，「罰款經濟」的情況更為嚴重。以瀋海高速一處違規攝影機為例，每年僅交通違規就超過12萬起，一年就獲得罰款金額2500萬人民幣（約新台幣1億元），盈利所長遠超過許多上市公司，令人吃驚。

根據大陸媒體報導，「罰款經濟」在交通部分嚴重，河北、山東及河南等很多省市在國省幹線違規限高、違規設卡，很多司機因此被開罰單，嚴重影響貨車的通行和道路安全。在大陸國務院督查組檢查發現後，已對上述違法違規的卡點進行拆除。

報導指出，這些關卡被指「飄忽不定」，貨車司機為應對這些違規設置的限行、限高，繞路躲避，或者硬闖限行，被抓到後則被施以罰款，司機叫苦連天。另外，還有一些路況良好的道路會莫名其妙地進行限速，司機一不小心就超速被拍；有的岔道突如其來地出現實線，司機經常會壓線；很多指示牌不清楚，令司機走錯路。

依大陸官方數據計算，2019年大陸人均一年違規罰款大約500元人民幣，全年的交通違規罰款總額超過2000億人民幣。以瀋海高速3374公里處違規攝影機為例，每年僅拍攝的交通違規就超過12萬起，僅1年就獲得罰款金額2500萬人民幣（約新台幣1億元），盈利能力遠超過許多上市公司。

報導也舉例，近日湖南湘潭市一起交警支隊拒絕公開交通違章罰款事件引發關注。當地的士行業人士10月中受訪表示，大陸一個錄像頭一年可以罰款幾百萬上千萬元，婦女兒童被拐賣十幾年找不到，但交通違章罰款卻沒有一個漏網之魚。

除了交通罰款之外，其它領域也有「罰款經濟」的例子。例如湖南省所所長和指導員的對話，直接談辦案過程中「搞錢」。影片曝光後該所所長承認錄音中的錢是指罰款。，上述「搞錢」指的是上繳違法所得「罰金」。

(中時新聞網)