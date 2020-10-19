每年秋冬之交，台東縣南迴山區滿山紅寶石般的洛神花萼，蔚為美景，金峰鄉公所今年以「洛神花峰了」為主題，從10月31日起舉辦洛神花季系列活動，歡迎大家來體驗大武山下最火紅的洛神文化。

洛神對排灣族而言雖是外來種，然而數10年 來已經融入當地生活，形成文化的一環，金鋒鄉代表會主席胡昭青說，她擔任洛神花產銷班長已經17年，過程中就像洛神花一樣，酸甜苦辣都有。

胡昭青表示，金峰鄉洛神種植面積約8公頃，洛神葵去年盛產，到現都還有庫存，今年又碰上疫情，外銷到日本、大陸、香港受挫，國內訂單也減少，加上5、6月的種植期發生乾旱，到了開花季節又有菌蟲病害侵入，今年產量可能比去年少。

她說，採收洛神花萼要動用許多人力，族人以換工方式互助合作，採收回家後的花萼必須去籽，也就是所謂的「捅花」，大家圍坐在一起邊捅花邊聊天、唱歌，文化在談笑風生中傳承。

金峰鄉長蔣爭光表示，洛神花季活動已經辦理17年，今年以「洛神花峰了」為主軸，10月31日首先登場的是傳統射箭競技，11月7日在新興文化廣場辦花季開幕活動，11月14日公益路跑，11月21日VUVU您愛聽的歌演唱會，11月28日的閉幕有峰子原創音樂競賽。

洛神花峰

(中時 )