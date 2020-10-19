家電業者近年都紛紛將實體店面，打造成以體驗為主導的展示中心，而LG繼台北及高雄設立了智慧家庭聯網體驗館後，最近再擴展到台中，帶來了全台最大的LG服務中心「服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」，館內挑高7米，內部空間寬闊氣派，裝潢與陳列則以木質搭配象牙色調營造高質感氛圍，結合LG創新的智慧家電、筆電及手機等全系列產，務求讓消費者能「先體驗，再購買」。

全新的LG台中「服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」坐落於台中市南屯區東興路三段，擁有全方位的實境產品體驗區。（LG提供）

全新的LG台中「服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」，館中共包含服務諮詢區、IoT體驗區、全方位衣物護理區、空氣對策解決專家、書房區、過敏原剋星居家清潔區、廚房區等多種產品情境體驗區域，現場即能體驗品牌多款熱門家電，更能了解AIoT能為消費者帶來的便利，以方便大眾開始投入智慧家電的生態圈。

全台最大 LG「服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」於台中盛大開幕，台灣LG電子服務部協理李永裕（左起）、台灣LG電子家電營銷部資深副總經理羅時景、台灣LG電子董事長宋益煥、經銷通路代表米米實業有限公司老闆蔡在隆、台灣LG電子首席財務長李相葉、台灣LG電子台中營銷處處長翁旭慧出席活動。（LG提供）

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示，此次台中服務中心的設立不僅為體現LG深耕在地服務的堅持，更是為了未來完成全台智慧生活的佈局，「AIoT是未來的趨勢，看好台中成為國際化城市的潛力以及中台灣消費者對高階家電的購買力，期望以同步全球的創新智慧物聯科技及貼心優質的售後服務，為中台灣消費者勾勒全方位智慧家庭的美好生活藍圖，同時帶動中台灣的產業發展。」

LG台中「服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」，共包含服務諮詢區、IoT體驗區等多種產品情境體驗區域。（LG提供）

(中時 )