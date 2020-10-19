美紓困案燃希望 基本金屬價格走揚 20:192020/10/19 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國擴大財政刺激方案仍有望達成協議，帶動基本金屬價格走揚，但最大金屬消費國中國的第3季GDP成長率不如預期限制了漲勢。上海期貨交易所鋁期貨合約，周一盤中觸抵每噸14,910人民幣的2年半高點，終場收漲0.9％報14,800人民幣。ING分析師，市場對中國Q3GDP年增4.9％，未如預估的5％以上增幅略感失望。 (工商 ) #基本金屬 #價格走揚 #GDP #人民幣 #紓困案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 股價指數期貨贏家專欄－利空翩至 美股道瓊保守應對 04:102020/10/19 證券．權證 機構看貶Q4美元 推動金價走強 04:102020/10/19 產業財經 《商情》供應趨緊 棕櫚油期貨走揚 09:592020/10/19 財經 選前通過紓困方案 裴洛西要川普48小時內達成協議 01:092020/10/19 國際 運動風潮興起 儒鴻、聚陽接單暢旺 04:102020/10/19 證券．權證 亞股、東協基金 吹反攻號角 04:102020/10/19 投資理財 台股恐回測季線 12,600點有撐 04:102020/10/19 證券．權證 全新風貌 三信商業銀行 橋頭分行遷址營業 04:102020/10/19 企業經營 《國際政治》美參院本周表決新PPP方案與3000億紓困案 12:492020/10/19 財經 商品期貨趨勢專欄－黃金避險升 輕原油區間震盪 04:102020/10/19 證券．權證 財經熱門新聞 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 免登錄即可兌獎！中油「防疫新生活 加油去旅遊」得獎揭曉 - 財經 半導體大戰！ 陸發展晶片原子彈 美擬祭出十年計劃 - 要聞 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 華為手機繞道再起壓力大 小米遭外資唱衰 股價跌逾4％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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