美國擴大財政刺激方案仍有望達成協議，帶動基本金屬價格走揚，但最大金屬消費國中國的第3季GDP成長率不如預期限制了漲勢。上海期貨交易所鋁期貨合約，周一盤中觸抵每噸14,910人民幣的2年半高點，終場收漲0.9％報14,800人民幣。ING分析師，市場對中國Q3GDP年增4.9％，未如預估的5％以上增幅略感失望。

(工商 )