全球主要產油國組成的OPEC+訂於19日集會，討論新冠疫情升溫及利比亞增產下趨疲的需求前景，但據透露會中不太可能建議立即採取行動。油價在OPEC+會議召開前夕出現震盪，周一先漲後跌，倫敦布蘭特期油跌0.4％，來到每桶42.78美元；紐約西德州中級原油期貨跌0.3％，來到每桶40.99美元。

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