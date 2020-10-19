OPEC+會議召開前夕 國際油價震盪 20:192020/10/19 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球主要產油國組成的OPEC+訂於19日集會，討論新冠疫情升溫及利比亞增產下趨疲的需求前景，但據透露會中不太可能建議立即採取行動。油價在OPEC+會議召開前夕出現震盪，周一先漲後跌，倫敦布蘭特期油跌0.4％，來到每桶42.78美元；紐約西德州中級原油期貨跌0.3％，來到每桶40.99美元。 (工商 ) #全球 #OPEC+ #召開 #每桶 #前夕 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 京城會展 經濟強勢重啟 04:102020/10/19 兩岸新聞 商品期貨趨勢專欄－黃金避險升 輕原油區間震盪 04:102020/10/19 證券．權證 《國際金融》全球債務拉警報 IMF促採取更多果斷行動 10:502020/10/19 財經 《半導體》旺宏26日法說 聚焦華為、中芯效應 12:152020/10/19 財經 台北市第11屆優良地政士評選結果揭曉 14:122020/10/19 區域情報-台北 國發會通過放寬離島海上活動至30浬 19:532020/10/19 財經 TIMTOS明年3月強勢登場 04:102020/10/19 產業特刊 觀念平台－材料突破 產業升級 04:102020/10/19 專題周報 鄭文燦：求颱風來桃園 將赴石門水庫求雨 16:002020/10/19 生活 《國際產業》全球最大採礦服務商Thiess 澳洲CIMIC一半賣給Elliott 12:152020/10/19 財經 財經熱門新聞 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 台積電強到沒敵手？ 分析師警告遭「壓路機」緩慢吞食市占 - 財經 未來有一個國家會「超越中國」？陸學者終於承認了 - 財經 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 免登錄即可兌獎！中油「防疫新生活 加油去旅遊」得獎揭曉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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