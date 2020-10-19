衛福部長陳時中日前出席2020公共衛生聯合年會，表示台灣防疫有成，現在的困難是如何維持更好，也稱過程壓力非常大，疲乏到可以擊潰自己的成績，所以才到演唱會高歌，「結果我去唱個歌就被人家一直罵」。對此，資深媒體人陳揮文則是忍不住砲轟。

陳揮文今(19日)在廣播節目「飛碟晚餐 陳揮文時間」中談到，「你唱什麼歌？有哪個國家在慶祝防疫成功？你看歐洲、法國、英國等國家疫情都還這麼嚴峻，我們慶祝得太早，也不曉得為何要慶祝？就連口罩國家隊突槌太多次，大家都麻痺了，連新聞都沒報導了...」。

陳揮文直言，「唱歌就是不對，拍時尚雜誌也不對，只能給你0分，你就是心不在此嘛，只想拿指揮官當跳板去選市長，就像行政院長蘇貞昌被說想選2024總統，他都回應『不會癢了，不用再搔了（台語）』，但陳時中是很癢，差別在這裡，蘇貞昌看破了，真正癢的人是陳時中。」

另外，衛福部長陳時中在2020公共衛生聯合年會演講中，不只談到參加台語歌手詹雅雯演唱會的心情，對於陸生、陸配及其子女在疫情期間回台困境，他說，兩岸關係不是普通人可以理解的，並首度坦言，受政治干擾，不免做了很多不人道的事。

(中時新聞網)