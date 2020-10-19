民眾在好市多賣場內買到發黑爛掉葡萄，賣場發言人表示，葡萄發黑情形僅為單一個案，賣場人員都會協助民眾退換貨。(摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

不少民眾喜歡到美式賣場好市多（Costco）採購，用優惠的價格買到高CP值的商品、食材。不過近日有民眾到購買賣場販售的生鮮葡萄，回家才發現有許多爛掉的葡萄藏在下層，發黑潰爛的數量讓不少網友都驚呼「誇張！」對此，賣場發言人則回應表示，葡萄發黑情形僅為單一個案，賣場人員都會協助民眾退換貨。

原PO昨（18日）在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上表示，逛南崁好市多時看到整盒葡萄又漂亮又大顆，結果買回家挑挑剪剪才發現有很多葡萄都已經爛掉發黑。讓原PO直呼「爛掉的都藏在裡面下面都沒發現，下次一定要再看清楚才能買。」並強調先前買過很多次都沒問題，只有這次有這種情況。

看完原PO發黑爛掉的葡萄，網友驚呼一片表示「沒看過這麼誇張的」、「密集恐懼症發作了」、「好噁」。同時更釣岀其他受害民眾，表示「我買的也是有很多有小黑點發霉，沒打開真的很難發現，這批葡萄真的很糟！」、「跟我一樣情況，在現場看超漂亮，還是服務人員幫我挑的，左右兩邊看都ok，沒想到回家把中間紙撕掉打開中間都是壞的」、「上次我買的一盒也是都爛了，只是沒發黑」。

不過也有網友指出，以往買好市多葡萄，都沒遇到這個問題「我買了10幾年葡萄，沒碰過這種的，這不像自然壞掉的葡萄，拿去退吧！」、「我昨天買一盒好吃，我的梗都是綠色的，剛進貨的吧，沒問題」、「 我買了好幾次都好吃又甜又脆」。

對此，好市多發言人在接受《ETtoday新聞雲》訪問時也做出回應，表示原PO葡萄發黑事件應屬於「單一案件」，只要民眾將東西拿到賣場，都可以協助退貨，後續的要求也都會盡力處理。另外發言人也呼籲，「水果區有專門的服務人員，如果對盒裝商品有疑問，也可以找現場人員協助。」

網友認為，由於賣場人力問題，員工很難去檢查每一盒水果，也應該沒時間去特別藏壞的葡萄在裡面。建議民眾要購買賣場水果都要再三檢查，若不幸購買到壞掉的水果，絕對要去退貨，這是每個會員的權利。

(中時新聞網)