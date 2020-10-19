北部地區的某所高中曾發生一起男學生襲胸女同學事件。案發當時，有位老師目睹了整起經過，但卻只有懲罰男同學抄寫10遍：「不可以再摸」，事後就草草了事，因這名男學生其實已不是初犯，也遭到其他女同學指證，校方認為這名教師的解決方法並不妥，並且放任不管，將其解聘還懲處老師2年內不得再擔任為人師表，雖然這名老師心有不甘提出行政訴訟，到最後仍是吃上敗仗。

據了解，這名男同學其實是位特殊教育生，他在襲擊這位女學生之前，曾經犯下多起襲胸其他女學生的案例，案發當時老師目睹整起經過，但事後仍只有要求男同學罰寫10遍「不可以再摸」，之後就草草了事，也沒有通報性平委員會。

然而紙終究包不住火，男同學仍是受到曾遭到自己襲胸女同學的家長申訴，以及校內其他3名帶班老師檢舉，整起狂摸胸事件才曝光，經由性平會的後續調查，發現這名老師早就發現男同學襲胸的變態行為，然而依舊只有罰寫，沒有做出任何反應，經由校務會議的商討後，決定將這名老師開除，並且要求2年內不得再擔任教師。

此名老師心有不甘，因此提出行政告訴，但仍是吃敗仗收場。法院審理時認為，老師分明清楚這名男學生自制力較低，有高度二次犯案的風險仍是視而不見，還說出男同學襲胸純粹只是好玩，並非什麼性騷擾行為，但是數名女同學卻都已遭到他的魔抓襲擊，認定這名老師已經失去特教資格、學生權益和校園人生安全，判決不同意撤銷2年的教師資格。

(中時新聞網)