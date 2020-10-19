新北市登革熱疫情不斷擴大，林口區也出現首起病例。林口區中湖里50多歲男性，5日出現肌肉痛、關節痛、頭痛及頭暈等症狀就醫，因症狀持續於15日時再度就醫，經醫院通報確診為感染第一型登革熱。

衛生局表示，個案平時居住在中湖里，時常前往南勢里的菜園工作，近期並未到三峽區和蘆洲區活動，研判可能於工作地菜園透過蚊子叮咬社區潛藏感染者後感染，將待進一步病毒基因序列比對結果以釐清感染源。

衛生局長陳潤秋表示，目前已完成個案住家、工作地戶內及周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消與衛教，及個案住家、工作地戶外周圍半徑200公尺殘效噴灑，定期針對風險菜園進行長效性藥物噴消，且要求菜園土地所有權人與使用人進行孳生源清除與容器減量，並持續對於風險菜園周邊進行擴大疫調與健康監測。

衛生局提醒，目前新北市共有46件登革熱病例，感染登革熱通常會出現發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀，呼籲民眾有登革熱疑似症狀應盡速就醫，並請轄內醫療院所提高警覺，踴躍向本局領取免費登革熱快篩試劑，診間如遇有登革熱疑似症狀民眾，請使用快篩試劑協助診斷並務必採檢通報登革熱，以利衛生單位及時採取後續防治措施。

(中時 )