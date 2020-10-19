芬蘭著名通訊公司諾基亞(NOKIA)周一表示，該公司剛剛取得NASA的月球通訊標案，也就是，諾基亞將在月球上建造第1座行動網路基地台。

路透社報導，NASA的「阿媞蜜絲」（Artemis），將要在2024年之前，將人類重返月球，並建立較長期的定居型觀測基地，因此當然需要重要的的配套設備，通訊網路就是其中一部分。

諾基亞表示，他們很高興成為「太空中的第一個無線寛頻通信系統」，將著手開始設計適用於月球上的通訊基地台，它將採用太陽能供電，也必須承受太空環境中的高強輻射與溫差。

這家芬蘭通訊公司，將與總部設於德州的私人太空飛船設計公司Intuitive Machines合作，借助他們的無人機專業與太空衛星科技，設計無人月球登陸器，將基地台運送到月球。

如果一切順利，諾基亞的基地台，可望於2022年底率先出發前往月球，並進行相關的通訊測試，成功布建之後，就能等待新一批登陸月球的太空人，在月球表面上享受寛頻網路。

(中時新聞網)