國泰航空19日公布，9月載客量年減98％，預計2020年底前的客運運力僅達疫情前的10％。2021年的客運運力雖有所回升，但預計仍會低於50％正常水準。市場傳出該公司最快將在20日宣布裁員方案，國泰航空未予回應。

香港經濟日報報導，國泰航空與國泰港龍9月合共載客4.71萬人次，年減98.1％；乘客運載率下跌48.8個百分點至24.9％。9月運載的貨物及郵件合共10.95萬公噸，年減36.6％；運載率上升9.8個百分點至75.3％。

今年首9個月，載運乘客人次較上年同期下跌83.2％，運力下跌74.8％。載運貨物量年減33.9％，運力下跌34.9％。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，9月份，國泰繼續營運極少量的客運運力，只為正常水平的9％，只較8月份的8％微增。月內載客人次平均每日只有1,568人。過境旅客佔9月整體客運量大約33％。

另一方面，市場傳出國泰航空最快將在20日宣布裁員計畫，並已將裁員消息通知香港民航處。港媒報導，國泰航空計劃全球裁員近6,000人，其中約九成為國泰的香港員工，當中超過一半、約4,000人為機艙服務員，被裁員工涉及範圍廣泛，涵蓋地勤、後勤支援及機師等。

截至6月底止，國泰包括國泰航空及港龍航空的全球員工約3.3萬人，當中香港員工佔84％。以國泰裁員約6,000人計，意味裁員規模約18％。國泰裁員後，留下來的部分員工則需要減薪。國泰H股股價在香港與新加坡旅遊泡泡及裁員減薪消息下續升，周一收報5.8元，升0.3％。

(工商 )