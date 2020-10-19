反政府示威升溫 泰國股市大跌 20:502020/10/19 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰國反政府示威愈演愈烈，投資人19日大舉出脫泰股，分析師還警告，抗議民眾與當局的對峙持續升高，將進一步拖垮這個亞洲表現最弱的市場，恐會引發泰銖拋售潮。泰國SET綜合指數周一收跌2.02％，以1,208.75點作收，來到6個月新低。受疫情與反政府示威雙重打擊，泰股今年來淨流出93億美元創新高紀錄。 (工商 ) #反政府示威 #泰國 #泰股 #股市大跌 #日大 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大選前買美股 留意成長型科技基金 04:102020/10/19 投資理財 新興亞股 迎補漲行情 04:102020/10/19 投資理財 投資美股ETF 鎖定10大熱門榜 04:102020/10/19 財經焦點 《半導體》華泰估Q3落底、Q4回溫 明年展望續正向 07:432020/10/19 財經 《日股》憧憬美選前通過新紓困案 日股收高 15:562020/10/19 財經 港股午盤收升168點 13:012020/10/19 財經 川普陷苦戰 狠打反中牌 04:102020/10/19 國際大事 市場雜音干擾 9月投信基金規模月減1.42％ 18:012020/10/19 財經 Q4台股基金 科技綠電顯威風 04:102020/10/19 投資理財 《國際金融》企業獲利掩蓋疫情隱憂 歐股上漲0.5％ 17:382020/10/19 財經 財經熱門新聞 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 台積電強到沒敵手？ 分析師警告遭「壓路機」緩慢吞食市占 - 財經 未來有一個國家會「超越中國」？陸學者終於承認了 - 財經 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 免登錄即可兌獎！中油「防疫新生活 加油去旅遊」得獎揭曉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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