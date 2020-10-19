泰國反政府示威愈演愈烈，投資人19日大舉出脫泰股，分析師還警告，抗議民眾與當局的對峙持續升高，將進一步拖垮這個亞洲表現最弱的市場，恐會引發泰銖拋售潮。泰國SET綜合指數周一收跌2.02％，以1,208.75點作收，來到6個月新低。受疫情與反政府示威雙重打擊，泰股今年來淨流出93億美元創新高紀錄。

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