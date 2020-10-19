白銀漲幅逾2％ 觸抵近一周高點 20:492020/10/19 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元疲軟帶動貴金屬價格齊揚，19日白銀攀漲2.1％來到每盎司24.67美元，觸抵近一周高點。花旗集團報告指出，鑑於投資人需求不輟，明年工業金屬消耗量回溫，花旗預估未來12個月，白銀價格可望彈高到40美元。倫敦現貨金價周一漲0.6％，來到每盎司1,910.73美元，除拜弱勢美元之賜，紓困案有望在大選前達成協議，升高黃金抗通膨魅力。 (工商 ) #白銀 #觸抵 #近一周 #每盎司 #漲幅逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美利達出口量旺到明年 早盤股價漲近3％ 10:122020/10/19 財經 港股開高 早盤一度升逾300點 10:302020/10/19 財經 人民幣在岸價止跌 重回6.69元區間 17:112020/10/19 財經 《商情》運價受挫 BDI指數跌逾5％ 09:592020/10/19 財經 《日股》9月出口年減率趨緩 日股一度飆300點 11:072020/10/19 財經 《商情》預期需求熱絡 印度SM漲近11％ 15:562020/10/19 財經 美元疲軟 大宗商品亞幣吸金 04:102020/10/19 投資理財 台中富人區3大名校保值抗跌 大墩、大新、黎明受矚目 18:452020/10/19 房市新訊 《類股》SCFI指數續High 貨櫃航運順風使帆至Q4 12:322020/10/19 財經 《類股》大盤轉暖 食品股拚翻身 14:482020/10/19 財經 財經熱門新聞 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 免登錄即可兌獎！中油「防疫新生活 加油去旅遊」得獎揭曉 - 財經 半導體大戰！ 陸發展晶片原子彈 美擬祭出十年計劃 - 要聞 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 華為手機繞道再起壓力大 小米遭外資唱衰 股價跌逾4％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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