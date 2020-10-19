美元疲軟帶動貴金屬價格齊揚，19日白銀攀漲2.1％來到每盎司24.67美元，觸抵近一周高點。花旗集團報告指出，鑑於投資人需求不輟，明年工業金屬消耗量回溫，花旗預估未來12個月，白銀價格可望彈高到40美元。倫敦現貨金價周一漲0.6％，來到每盎司1,910.73美元，除拜弱勢美元之賜，紓困案有望在大選前達成協議，升高黃金抗通膨魅力。

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