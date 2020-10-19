大陸戲劇男神胡歌演技精湛，演紅電視劇《琅琊榜》、《風中奇緣》以及《仙劍奇俠傳》等戲，胡歌也以暖心性格狂圈粉，是不少人心目中的男神，不過胡歌個性低調，鮮少發文分享近況，有時甚至一消失就是3個月，胡歌因此被形容是「失蹤人口」，但胡歌不怕因此而掉粉，反而霸氣說：「你可以去看其他人，」。

胡歌2015年以古裝劇《琅琊榜》再攀演藝事業高峰，人氣很夯的胡歌，對私生活其實很低調，不僅鮮少發文，胡歌最長甚至長達3個月沒有更新，胡歌近期接受陸媒專訪時還因此被問，難道不怕粉絲因此流失嗎？

對此，胡歌則大方說：「我覺得我跟粉絲之間的關係是彼此信任」，表示自己是以作品說話的演員，而胡歌也笑著強調自己很開放「這3個月看不到我，你可以去看其他人」，不過胡歌下秒也自信說：「但我相信等到我下一個新的作品出來時，大家還會關注我的。」

而胡歌日前演出電影《南方車站的聚會》後，他近期則回歸小螢幕，並將與王家衛導演合作電視劇《繁花》，該戲的故事背景設定在90年代的上海，胡歌則飾演男主角阿寶，也讓該戲正在拍攝就讓外界很期待。

(中時新聞網)