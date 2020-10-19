美國眾議院司法委員會反壟斷小組針對美國4大科技巨頭包括蘋果、臉書、亞馬遜以及Google對壟斷市場行為與影響，提出一份近450頁的調查報告，不僅美國民主共和兩黨議員意見難得一致，更有議員呼籲拆分這些科技巨頭的業務，但從當年美國金融業「大到不能倒」，到現在這些大型跨國科技公司「複雜到不能拆」，若沒有仔細推敲任何政策的後果，將對於市場、甚至消費者造成災難。

據《華爾街日報》報導，美國科技公司類股今年獲得史上最大市占率，並超越2000年網路泡沫破滅前的巔峰紀錄，這也是科技產業對於全球經濟影響力不斷加強的最強例證。據道瓊市場數據(Dow Jones Market Data)對過去30年市調結果，今年從手機生產商到社群媒體平台在內的科技股在標普500指數的比重近40%，超過1999年以來創下37%紀錄。

其中，蘋果在該指數比重超過7%，也成為今年以來首家市值超越2兆美元的美企，並成為1998年以來該指數比重最大的單一個股。

然而，美國政壇目前又掀起在世紀交接之際，曾被拿來打擊微軟的反壟斷措施。這些議員認為，4大科技巨頭已經在市場形成壟斷態勢，並用此優勢打壓競爭對手，也扼殺新創公司的發展空間。同時，這4家公司所擁有的數據量，也拿下市場任何一個對手都難以匹敵的程度，更朝著所有產業急速擴張，如同2008年金融危機後，有許多分析師對金融業做出「大到不能倒」的評論，美國政壇對於科技巨頭所擁有的影響力，也有相同擔憂。

Facebook認為，該公司構成部分已經過於複雜而且相互依賴，其中任何部分，包括Instagram、WhatsApp、廣告業務，都不能被單一視之。該公司發布報告也指出，該公司的架構由Facebook開頭，這些年收購的部分都融入該架構，複雜到無法拆分。

Alphabet旗下的Google則是沒有做出太多辯解，但該公司先前收購的業務也做出深度整合。該公司擁有收購而來的手機作業系統Android、瀏覽器巨頭Chrome之外，還有廣告巨頭DoubleClick、影音平台YouTube等業務。若美國國會執意拆分這些業務，平常所使用的網路體驗將大受打擊，該公司也提出報告強調，民眾不會希望政策破壞Google提供的體驗，反壟斷法是用來保護消費者，而不是幫助商業環境製造競爭對手。

蘋果部分，遭議員指控在其應用商店App Store將該公司開發的APP擺在第一位，等於是蘋果營運著一個有主導優勢的零售平台，又與該公司的供應商競爭。蘋果澄清，自行測驗結果沒有排除對手的APP，至於被俗稱為「蘋果稅」的第三方APP所進行的交易抽成30%，蘋果指稱，他們透過提供平台創造1,380億美元的商業活動，並強調沒有主導地位。

至於亞馬遜，有員工爆料，該公司利用商家的銷售數據在所提供的平台推出競品，並將自家產品放在搜尋首位。亞馬遜的產品、服務相當廣泛，並利用數據來分析應該推薦什麼產品給消費者，專家認為，若以反壟斷法來看這樣的公司，會面臨不知道如何處置的問題。

該份反壟斷調查報告指出，1998年以來，美國機關從來無法有效阻止科技巨頭的500多起收購行動，讓這些企業愈來愈大，專家認為，想要以拆分方是對付這些企業已經相當困難，只能限制未來收購行動來管制。

美國眾議院小組委員會成員、科羅拉多州共和黨眾議員Ken Buck認為，若任意提出大幅度改革，可能會導致過度監管，對經濟活動造成重大影響。總之，這4家超過5兆美元市值的科技巨頭，若無法立法拆分這些過於深度依賴且複雜的業務，可能要用推出相關法案，限制這些巨頭對壟斷市場的權力。

(中時新聞網)