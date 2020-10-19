FOX體育台主播秦于婷，飆汗展現最「美力」的自己。（展逸國際提供）

女力時代來臨，為了成為更好的自己，健身房總有不少女孩們成群結伴，一起揮汗運動，9月初曝光的「Beauty Heroes美麗生活節」於網路迅速累積聲量，10月31日蔣公誕辰紀念日兼萬聖節當天會在松山文創園區1號倉庫舉辦主題運動派對，FOX體育台主播秦于婷、愛爾達體育台主播張旖旂會到場，和運動系女孩們在120分鐘一次體驗瑜珈、肌力訓練與舞蹈三種運動。

「Beauty Heroes美麗生活節」讓女孩們挑戰120分鐘爆汗運動，強力燃燒1000卡路里，瑜伽、肌力訓練、舞蹈一次全擁有，版10月31日的這場主題運動派對，瑜珈部分由女子微訓練基地F Infinite指定合作老師Lesley，帶動喚醒每個女孩的美力因子，釋放女孩柔軟度與肌力，NIKE MASTER TRAINER的Danny老師帶領肌力訓練，透過扎實訓練考驗女孩的意志力與心肺耐力，舞蹈則由「台灣首席LOCKING女舞者」Dimple小慧老師酷辣登場，幫女孩們舉手投足間都充滿力量與魅力。

「Beauty Heroes美麗生活節」將有睡眼惺忪淘氣早班、蓄勢待發胡鬧午班及翻天覆地搗蛋晚班三個場次，其中搗蛋晚班「摩曼頓特別場」，將邀請曾以雙人組合棉花糖樂團，入圍金曲獎最佳演唱組合獎主唱「小球」莊鵑瑛擔任壓軸場演唱嘉賓，透過歌聲鼓勵女孩，持續消耗卡路里。

(中時 )