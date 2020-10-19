距離美國總統大選只剩兩個多星期，民主黨總統候選人拜登次子「郵電門」爆發後，最新美國總統大選民調顯示，拜登支持度下滑2個百分點，不過仍舊贏過川普。對此，淡江大學榮譽教授陳一新在政論節目中分析，這次大選決定勝負關鍵在於「現在還沒有出來投票的人」。

陳一新在政論節目「新聞大白話」中談到，其實在拜登次子「郵電門」爆發前，川普原本是要求相關部門公開「通俄門」文件，但還沒公開之前，結果郵電門爆發了，這是奇怪事情，也是最大十月驚奇，但都還在醞釀之中，因為主流媒體沒有跟進報導，可能還在醞釀之中。

陳一新直言，川普一定會極力窮追猛打，現在從民調看，拜登已有下滑現象，雖然還是領先川普，不過，這一切都仍待持續觀察。

至於，此次美國大選會不會出現翻盤角色？陳一新分析，今年提前投票的人多，但比起還沒投票的人還有很大一段差距，因此這次大選決定勝負關鍵在於「現在還沒有出來投票的人」；他也認為，拜登兒子接連爆出「郵電門」醜聞，已讓拜登焦頭爛額，這件事情應該不會在選前落幕...。

(中時新聞網)