中國外館人員10月8日硬闖我國駐斐濟代表處的國慶酒會，打傷我外交人員；但遭大陸否認，反控先動手的是我國代表處人員。前總統馬英九晚間出席活動受訪時，抨擊中國不應在外交使用暴力，我方應予以譴責；至於中方反控我方先動手，馬英九說，我國自己辦國慶，先動手的可能性不大，「當家自己不會鬧事的」。

馬英九今晚出席奔騰講堂「美豬『萊』不『萊』，誰說了算？」演講活動前受訪。他說，這是非常令人震驚的暴力事件，不管怎麼說，在外交的場合使用暴力就是不應該，我方應該予以譴責。

對於民進黨批評中國「戰狼外交」實際是「流氓外交」，馬英九表示，不管他（中國）用什麼名義，應該用和平、優雅方式推動的工作居然打人，這是無法想像的事情。

對於中方事後指是我方先動手打人？馬英九說，希望斐濟當局能夠調查清楚，但就正常情況來講，我們先動手的可能性不大，畢竟是我們自己辦國慶，「當家自己不會鬧事的」。

(中時 )