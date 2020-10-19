欣陸（3703）投控子公司-大陸建設七期雙豪宅「寶格」與「麗格」，均締造銷售佳績！趁勝追擊，大陸建設董事長張良吉宣布，看好台中豪宅買氣暢旺，明年將重押台中、一口氣推出七期市政北七路「惠國101」地號案，以及大坑風景區的頂級豪墅開發案，總銷合計達120億元。

其中，七期地號「惠國101」豪宅新案，1-5樓、總價10億元的黃金店面，已經賣給了三宅一生服飾品牌台灣代理商，住宅規劃48-65坪，每坪單價上看7字頭，總銷60億元；至於大坑豪墅案第一期，土地面積達1萬坪，僅規劃總戶數87戶的豪墅，每戶建坪在90-200坪不等，總銷約60億元，預計明年第三季進場。

大陸「寶格」總戶數僅67戶，總銷90億元，目前銷售已超過9成；大陸「麗格」產品規劃72-125坪，每坪單價60-75萬元，總戶數165戶，總銷120億元（大陸可分回90億元），目前銷售逾6成。

值得一提的是，大陸建設「麗格」案與義大利頂級家具品牌B＆B Italia攜手合作，推出全台首創「B＆B HOUSE」。

B＆B Italia以大陸「麗格」73坪的空間進行全面規劃，加上全套的B＆B室內傢俱傢飾配備，不僅擁有超過市值組合的價值，因為是全球首度推出，有錢也不一定買得到，更何況是B＆B Italia原廠獨家規劃與設計。張良吉表示，「B＆B HOUSE」呈現百分百義式經典設計，市價至少要2,000萬元，「麗格」推出加價購1,200萬元，限量20戶。

除了首度曝光的「B＆B HOUSE」外，大陸建設「麗格」也同步公開耗資6,000萬元重金打造、全新落成的接待中心及專屬獨立物管服務。

張良吉表示，大陸建設今年含興建中、餘屋與新推案，總銷金額約達280億元；其中，4個新案總銷近150億元，地點集中在雙北，包括新北市新店央北案「鐫（畫）」總銷、北市天母案「鐫月」、南京東路五段「馥敦飯店」危老合建案及天津街都更案等。

(工商 )