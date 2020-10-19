離岸風電國產化政策遭爆，指政府指定風機葉片向指定業者下單，經濟部19日駁斥，並指風電業者誣衊。

經濟部指出，工業局的相關審查機制標準一致，風場開發商與系統商都要符合標準一致的產業關聯方案政策，工業局不會、也不可能指定特定廠商。落實國產化的一致規則是經濟部一貫原則，特定人士採取這樣惡意且烏龍爆料手法，也不可能改變政府的一致性堅持。

經濟部說，風場開發商與系統商在符合產業關聯方案政策的目標下，可採用在地投資、在地合作、在地採購等方式建立在地化供應鏈。由於過去國內產業並無實際離岸風電相關製造經驗，藉由推動離岸風電產業在地化政策下，工業局自今年4月起每週針對國產化政策，召開風場開發進度追蹤與投資困難瓶頸協調會議，協助開發商逐步落實自主在地化承諾事項。

經濟部強調，離岸風電國產化政府要求落地投資、在地合作、在地採購的方式建立台灣自己的本土供應鏈，所有開發商都必須遵守。在國內有產能的情況下，工業局就會要求開發商帶動國內就業與產業升級，政府只會要求在地化，不可能指定特定廠商，相關爆料非常惡意，但不會改變政府對一致性要求的堅持。

目前西門子歌美颯第1座14MW離岸風力機測試樣機尚在開發製造階段，工業局將持續擔負產業溝通平台的角色，配合西門子歌美颯2024年正式商業量產期程，排除投資障礙，協助開發商得以逐步落實在地化承諾。

(工商 )